15.07.2017 15:00:42

Bahçeli'den kontrollü darbe tepkisi

15 Temmuz özel oturumunda kürsüye çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli, FETÖ'nün darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Yakın tarihimizin belkide tüm zamanların en karanlık 15 Temmuz gününün birinci yıl dönümü münasebetiyle gazilik ünvanını bir kez daha hak etmiş TBMM'nin özel birleşiminde toplanmış bulunuyoruz. Meclis'in bu özel birleşiminde toplanmış bulunuyoruz. Muhterem heyetinizi, aziz vatandaşlarımızı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz'a direnen, destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. O zülmet dolu gecede kahramanca işgalcilerimizin karşılarına dikilen gazilerimize ve Türk milletine saygılarımı sunuyorum. Hiç şüphe yok ki Türk milleti nice belaların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Var olmanın bir bedeli vardır ve bu gerçek milli vicdan tarafından bilinmektedir. Üzerinde yaşadığımız çetin ve zorlu coğrafyada yaşamanın ağır sonuçları olacaktır bu zamana kadar da olmuştur.

"15 TEMMUZ'A KONTROLLÜ DARBE DEMEK..."

15 Temmuz darbe girişimidir. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına kontrollü darbe demek her şeyden önce aklın inkarı, yalın gerçeklerin imasıdır. Buna da hiç kimsenin hakkı olmayacaktır. 15 Temmuz'da çatısı altında bulunmaktan onur duyduğumuz TBMM defalarca bombalanmıştır. Askeri kamuflaj içine saklanmış bir avuç yılan ülkemize saldırmıştır. Örneğine hiç rastlanmayacak alçaklıklar, şiddet dolu sahneler 15 Temmuz'da yaşanmıştır.

"15 TEMMUZ TARİFSİZ BİR İHANETTTİR"

Çanakkale'de yarım kalan zulmü hain FETÖ'cüler tamamlamak istemişlerdir. 15 Temmuz tarihi bir hesaplaşma, tarifsiz bir ihanettir. Bir yanda Türkiye diğer yanda yedi düvel vardır. Taraflar çok nettir. FETÖ, Türkiye'ye kastetmek için eline geçirdiği bütün imkanları kullanmıştır. Tanklar, silahlar 80 milyona doğrultulmuştur. Milli bir mutabakatın varlığı şarttır.