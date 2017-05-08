09.05.2017 11:43:00

Bahçeli'den 'idam' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam cezasının getirilmesi ile ilgili, 'Durmayalım, alttan almayalım, geciktirmeyelim

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam cezasının getirilmesi ile ilgili, "Durmayalım, alttan almayalım, geciktirmeyelim. Türkiye'nin kendi göbek bağını nasıl kestiğini, nasıl keseceğini herkese gösterelim" dedi.MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamada bulundu. İdam cezasının getirilmesi, hazırlanacak teklif veya tasarının TBMM'de görüşülüp kabul edilmesi hususunda MHP'nin bütün gücüyle var olduğunu kaydeden Bahçeli, "MHP buradadır, bu bahsin kapanmasını acilen beklemektedir. Vatan hainlerine cezaysa ceza, idamsa idam. İşte er meydanı, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhurbaşkanı kanun önüne gelirse onaylayacak mıdır? Evet. O halde durmayalım, alttan almayalım, geciktirmeyelim. Türkiye'nin kendi göbek bağını nasıl kestiğini, nasıl keseceğini herkese gösterelim" diye konuştu.(İlker Turak / İHA)