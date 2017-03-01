01.03.2017 19:06:20

Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi

Bahçeli, Kürdistan bayrağının göndere çekilmesine yönelik 'Barzani, bize tercih ediliyorsa, bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam.' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyareti sırasında İstanbul ve Ankara'da göndere çekilen Kürdistan bayrağı konusunda hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kürdistan bayrağı için “Daha önce de asılmış” sözlerini eleştirirken “Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa, ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam” dedi.

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

Bayrak; milli namus ve şerefin göklerde dalgalanan itibar ve görkemidir. Peki 26-27 Şubatta İstanbul ve Ankara'ya astırılan bez parçası nedir? İstanbul-Ankara'ya sözde bayrak asılıyorsa, Türk bayrağı inmiştir!

BAŞBAKAN'IN SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

Sayın Başbakan, talihsiz şekilde,“bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor”dedi. Bilmelidir ki, bayrak hikaye değildir, haya ve hakikattir.

Bu hakikat ise şerefli Türk bayrağıdır; ona eş tutulmaya kalkılan ise basit bir bez parçasıdır.

"NE OLDU DA BARZANİ TÜRKİYE'DE"

Ne oldu da Barzani Türkiye'de, hem de şu nazik ve hassas dönemde ağırlandı? Hangi bölgesel ve küresel politikanın yörüngesine girildi?

"BARZANİ BİZE TERCİH EDİLİYORSA..."

Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa, ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam.

Barzani'nin bez paçavrası daha önce de asılmış!İyi ya o zamanda aynı şiddetli ve tavizsiz tepkiyi göstermedik mi?Uyuşup karanlığa mı uyalım?

Cenap Şehabettin diyor ki; yuvasını yakmadıkça yılanın kökü kesilmez. Yuva da bellidir yılan da. Bunları yok saymak yenilgi ve yıkımdır."