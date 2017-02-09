09.02.2017 20:33:48

Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da fitneciler hiç durmayıp, aleyhimize propaganda yapsalar da evet MHP ebediyete kadar vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 8-9 Şubat 1969'da milletin temiz sinesinden üç hilal sancağının tıpkı güneş gibi doğarak yükseldiğini belirterek, 48 yıl önce MHP'nin ebedi yürüyüşüne başladığını ifade etti.

"Milliyetçi Hareket Partisi, kaynağını Ötüken'de bulmuş, anlamını Türk-İslam ülküsünde görmüş bir Türk destanı, akıl ve ahlak burcudur" görüşünü paylaşan Bahçeli, şunları kaydetti:

"ÜLKÜLERİMİZİ SEVDA, ÜLKEMİZİ BAYRAK, TÜRKLÜĞÜ YIKILMAZ KALE BİLDİK"



"Dile kolay, tam 48 yılı geride bıraktık. Acılarla, şehadetlerle, yüksek bir fedakarlık ve anıtlaşmış aidiyet gururuyla on yılları göğüsledik. Kendi yolumuzu kendimiz açtık, engelleri gün gün aştık. Sürekli ufuk ötelerini düşünerek, bir adım ötesini düşleyerek bugünlere geldik. Mağduriyetler imanımıza çarptı, mahkumiyetler heyecanımıza çarpıldı. Eziyet, işkence, ihanet ve yokluklar duruşumuzla dağıldı, parçalandı. Ülkücü olmanın zor, ülkücü kalabilmenin daha zor olduğunu bilerek ülkülerimizi sevda, ülkemizi bayrak, Türklüğü yıkılmaz kale bildik. 'Başaramaz' dediler, güldük geçtik. 'Yenilir, yılarlar' dediler; hiç oralı olmadık. Biliyorduk, kutlu bir davada erimek herkesin harcı değildir. Varlığımızı Türklüğün bekasına adadık. Dedem Korkut olduk söz söyledik, akıncı olduk serhatlardan parladık, destan olduk yıllarca anlatıldık.

"FİTNECİLER ALEYHİMİZE PROPAGANDA YAPSA DA..."



48 yıldır haklı mücadelemizi sürdürüyoruz. 48 yıldır onurla, milletimizle omuz omuza var oluşumuzun kavgasını veriyoruz. 48 yıldır nice badirelere uğradık. Ama hiçbir tuzak, kumpas, hain emel, işbirlikçi niyet bizi durduramadı. Bundan sonra da durduramayacaktır. Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da fitneciler hiç durmayıp, aleyhimize propaganda yapsalar da evet MHP ebediyete kadar vardır. "

EL BAB'DA ŞEHİT OLAN ASKERLER



Bahçeli, paylaşımında "Merhum Başbuğumuza, bir hilal uğruna hain saldırılar sonucunda toprağa düşen aziz ülkü şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca, El Bab'da dün ve bugün şehit olan sekiz kahramanımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza şifa diliyorum. Türk milletinin güvenliği ve geleceği için karşılıksız mücadele eden korkusuz ve gözü pek kardeşlerimle iftihar ediyorum. Milletimizin hayır duası ve MHP'nin desteği, terörizmin peşine düşen, demir pençelerini hainlere indiren cesur ve vatansever kardeşlerimledir." ifadesine yer verdi.

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