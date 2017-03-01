01.03.2017 20:32:11

Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı

Bahçeli, Abdülkadir Selvi için 'MHP’yi, Kürt kökenli kardeşlerimin karşısında göstermeye çalışan kalem yobazı.' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin kendisini dava edeceğini açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MHP'yi, Kürt kökenli kardeşlerimin karşısında göstermeye çalışan bir zavallı kalem yobazı da, şahsımı mahkemeye verecekmiş. Durmasın!" dedi.

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

"MHP'yi, Kürt kökenli kardeşlerimin karşısında göstermeye çalışan bir zavallı kalem yobazı da, şahsımı mahkemeye verecekmiş. Durmasın!

Değil bu dünyada,Mahkem-i Kübra'da bile bin yıllık kardeşliği bozmaya çalışanlardan asıl ben davacıyım.Bunlarla da millet adına yüzleşeceğim.

Türk-Kürt ayrımını kışkırtanlardan, MHP'ye kara çalanlardan alacaklıyım. Toprak olsam yine peşlerindeyim, yakalarından tutacağım.

Yusuf Has Hacib'in; “sabır erenlerin tavrı, sabırlı ol.Sabreden insan göğe bile bulur yolu” sözü aklımdadır.Ama sabrın da bir sınırı vardır.

Kalemini yüreklere batırıp vicdanlara saplayanlarla; cümlelerini silah gibi kullanıp bozgunculuğa heves edenlerle hesabım mahşere kadardır."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Bahçeli, Selvi'den sözederken ''kılıç artığı'' ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet yazarı bugün köşesinde MHP liderine cevap vermiş ve konuyu yargıya taşıyacağını belirtmişti.