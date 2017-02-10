10.02.2017 11:28:38

Bahçeli: CIA'e güven olmaz

Amerika Birleşik Devletleri’nin Fetullah Gülen’i iade etmesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı, Trump yönetimine ilişkin ilk değerlendirmesinin Obama’nın siyasetinin devam etmeyeceğinin görüldüğü yönünde olduğunu anlattı. “Obama siyasetinin Ortadoğu'ya getirdiği herhangi bir iyilik yok.” diyen Bahçeli’ye göre yönetim değişmiş de olsa CIA’e karşı dikkatli olmak gerek. Bahçeli, CIA ile ilgili değerlendirmesini CIA Başkanı’nın Ankara ziyaretine ilişkin yaptı.“Doğru bilgi almak için mi geldiler

Al Jazeera'den Gonca Şenay'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Fetullah Gülen'i iade etmesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı, Trump yönetimine ilişkin ilk değerlendirmesinin Obama'nın siyasetinin devam etmeyeceğinin görüldüğü yönünde olduğunu anlattı.



“Obama siyasetinin Ortadoğu'ya getirdiği herhangi bir iyiliği yok” diyen Bahçeli'ye göre yönetim değişmiş de olsa CIA'e karşı dikkatli olmak gerek. Bahçeli, CIA ile ilgili değerlendirmesini CIA Başkanı'nın Ankara ziyaretine ilişkin yaptı.

“Doğru bilgi almak için mi geldiler? Yoksa Türkiye'yi yanlış bir yola yönlendirmek için mi? CIA'ye fazla güvenmemek lazım.”

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