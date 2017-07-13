SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bahçeli: Bunu yapan ölümü göze almış demektir
13.07.2017 10:06:10

Bahçeli: Bunu yapan ölümü göze almış demektir

Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'la ilgili Twitter'dan çok sert açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin Twitter'dan önemli mesajlar paylaştı.

Türk milletinin 15 Temmuz'da işgali önlediğinin altını çizen Bahçeli, "Millet girdiği ölüm kalım savaşlarından alnının akıyla ve bileğinin hakkıyla çıkabilmiştir" dedi.

Yeni bir darbe girişimini aklından geçirenlerin ölümü göze almış olacağını özellikle vurguladığını ifade eden Bahçeli şunları söyledi:

"Gelecek, geçmişin üzerinden yükselir, geçmişle beraber yücelir. Cüce kafalar, cesaret ve celadetle harcı karılmış bir milleti idrak edemez.

"TÜRKİYE AMANSIZ BİR MÜCADELE VERMEKTEDİR"

Türkiye sıkıştığı dar alandan, kıstırıldığı karanlık sokaktan çıkmanın amansız mücadelesini vermektedir. Bu mücadele haklı ve saygındır.

Türklüğe kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin tezgâh ve oyunları defalarca bozulmuş, buruşturulmuş ve musallat olan bela def edilmiştir.

"MİLLET, GİRDİĞİ ÖLÜM-KALIM SAVAŞLARINDAN BİLEĞİNİN HAKKIYLA ÇIKABİLMİŞTİR"

Millet şanlı mazisini şerefli istikbale taşıma iradesiyle girdiği ölüm-kalım savaşlarından alının akıyla, bileğinin hakkıyla çıkabilmiştir.

"TÜRK MİLLETİ İŞGALİ ENGELLEMİŞTİR"

15 Temmuz FETÖ kalkışması, asırlardır süren saldırı ve habis senaryoların en vahşi, en acımasız türüdür. Türk milleti işgali engellemiştir.

Yusuf Has Hacip bize öğüt verir: "Düşmanın varsa boş bulunma, düşmana düşman ol, düzgün ol düzgün insana" Nitekim Türk'e düşmana düşmanız.

"EDERİ 1 DOLAR OLAN ŞEREFSİZLER!"

15 Temmuz, karanlık bir planın; istismar ve takiyye fanusuna saklanmış hain bir terör örgütünün Türkiye'yi yıkma teşebbüs ve tertibidir.

Peyami Safa der ki: "İnsan saatlerce derdini anlatsa, bunun etkisi bir haykırış, bir çığlık kadar olamaz." 15 Temmuz Türkiye'nin çığlığıdır.

Ederi bir dolar olan şerefsizler verilen salalarla, tankın önüne sere serpe yatan kahramanlarla durdurulmuş, dağlanmış ve dağıtılmışlardır.

"DİRİLİŞ RUHU HAİNLERİ VE ARKALARINDAKİ GÜÇLERİ YERLE YEKSAN ETMİŞTİR"

Ayağa kalkan diriliş ruhu, milleti diri diri yakmak ve toprağa yatırmak isteyen hainleri ve arkalarındaki güçleri yerle yeksan etmiştir.

P.Safa yine der ki: "Galip geleceğiz, çünkü harplerde galebe, iman eden taraftadır." İmanlıyız, iradeliyiz, ihaneti mutlaka imha edeceğiz.

"MİLLİ OLAN, SÜKÃ›NU DEĞİL, MÜCADELEYİ SEVER"

Milli olan sükÃ»nu değil mücadeleyi sever, uyuşukluğu değil uyanıklığı seçer. Milli ruh ve duruş yaşadıkça millet, illeti silip süpürecektir.

Peyami Safa'da bekanın sırrı, fert ve cemiyet olarak kendi kendisi kalmak şartıyla (yani başkalaşmadan) değişmesidir. Bekamız korunacaktır.

"15 TEMMUZ'DA BARBARLAR PÜSKÜRTÜLMÜŞTÜR"

15 Temmuz'da asker kamuflajına giren bir avuç hain tepelenmiştir. İstiklalimize göz diken,varlığımıza diş bileyen barbarlar püskürtülmüştür.

15 Temmuz'da 249 vatan evladı şehit, 2 bin 193 vatan evladı gazi olmuştur. Hepsine şükran borçlu olduğumuz unutulmamalıdır.

Milli şuur ayakta değilse, millet ölüm yatağındadır. Bizi geleceğe taşıyacak olan bu şuur, kardeşlik hukuku, iç barış ve huzur ortamıdır.

Milli ruh; bezginlik, baygınlık, durgunluk, teslimiyet ve mağlubiyet tanımaz, kabul etmez.Dayanışma ve kucaklaşmayla her mihnet aşılacaktır.

"YENİ BİR DARBE GİRİŞİMİNİ AKLINDAN GEÇİREN VARSA ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞ DEMEKTİR"

15 Temmuz'da destan yazan milletimle övünüyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Yanılıp yenilip yeni bir darbe girişimini aklından, havsalasından geçiren varsa ölümü göze almış demektir, bunu da özellikle hatırlatıyorum.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket konu vatan ve millet olunca fedakârlıkta sınır tanımaz. Ülkücülük en kutlu vasıf, Ülkücü ise en şuurlu varlıktır.

Türk milleti yenilmeyecek, Türk devleti yıkılmayacaktır. Şu tarihi seslenişi birlikte söyleyip, beraber var edelim: Ne Mutlu Türk'üm diyene..."


    YORUM YAZ
Trump Fransa'da
Trump Fransa'da
ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaretleri kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.
13.07.2017 11:15:51
Rusya'dan ABD'ye imalı mesaj!
Rusya'dan ABD'ye imalı mesaj!
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, her olayın altında Rusya'nın aranmasına tepki göstererek 'Şimdi bize Hamburg'un 2 Rus tarafından altüst edildiğini anlatacaklar.' dedi.
13.07.2017 11:09:18
ABD'den 15 Temmuz afişlerine yasak!
ABD'den 15 Temmuz afişlerine yasak!
ABD'nin başkenti Washinton'da tramvay ve metro duraklarına 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bilgilendirme ilanlarının asılması yasaklandı.
13.07.2017 11:02:59
Katar'a ilk parti inekler ulaştı!
Katar'a ilk parti inekler ulaştı!
Süt ürünleri ithal etmekten kurtulmayı hedefleyen ambargo altındaki ülke, Macaristan'dan 4 bin inek satın aldı. İlk partide yer alan 165 hayvan kargo uçağıyla Doha'ya indi.
13.07.2017 10:56:22
Dünyanın beklediği maç öncesi karşı karşıya geldiler
Dünyanın beklediği maç öncesi karşı karşıya geldiler
Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Conor McGregor boks maçı öncesinde ikili karşı karşıya geldi.
13.07.2017 10:53:20
Sevilla'dan Galatasaray'a transfer çalımı!
Sevilla'dan Galatasaray'a transfer çalımı!
Galatasaray'ın transfer etmek istediği 26 yaşındaki futbolcu Sebastien Corchia, Sevilla ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde ise Galatasaray, Sevilla'dan Mariano'yu transfer etmişti.
13.07.2017 10:47:02
Medipol Başakşehir'e Edin Visca şoku
Medipol Başakşehir'e Edin Visca şoku
Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Triglav ile oynanan maçta sakatlandı. Oyuncunun sakatlığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.
13.07.2017 10:44:01
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
Tam 15 ülkede 'WhatsApp' operasyonu yapıldı! Çok sayıda gözaltı var...
Tam 15 ülkede 'WhatsApp' operasyonu yapıldı! Çok sayıda gözaltı var...
Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş şehidini uğurladı
Kahramanmaraş şehidini uğurladı
Din adamları Trump'ın etrafını çevirdi
Din adamları Trump'ın etrafını çevirdi
Youtube'da Gangnam Style'ın rekoru kırıldı!
Youtube'da Gangnam Style'ın rekoru kırıldı!
İrlandalı boksör davasında karar çıktı!
İrlandalı boksör davasında karar çıktı!
Hizbullah lideri Lübnan'daki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu
Hizbullah lideri Lübnan'daki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu
Trump'ın oğlu Rus avukat ile yaptığı yazışmaları paylaştı!
Trump'ın oğlu Rus avukat ile yaptığı yazışmaları paylaştı!
Katar, Mısır'da toplantıyı terk etti
Katar, Mısır'da toplantıyı terk etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları