25.02.2017 20:49:36

Bahçeli: Bozkurt işareti, Yıldırım'ın eline yakıştı

Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın bozkurt işareti yapmasıyla ilgili olarak, Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

Bozkurt işaretinin 'Türklerin sembolü' olduğunu örneklerle açıklayan Bahçeli, bozkurt işaretinin Başbakan'ın eline yakıştığını söyledi.

​Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

'BOĞA İSPANYA'YLA, BOZ AYI RUSYA'YLA'

"Bozkurt Türklüğün ruh kökü, diriliş sembolüdür. Bağımsızlığımızın rehberi, varoluşumuzun şanlı destanı, milli duruşumuzun şerefidir. Kaplan Bangladeş'le, Kartal Mısır'la, Akbaşlı Kartal ABD'yle, Aslan Birleşik Krallık'la, Boğa İspanya'yla, Boz Ayı Rusya'yla özdeşleşmiştir. İbibik Kuşu İsrail'i çağrıştırırken, Panda Çin'i, Kanguru Avustralya'yı hatırlatmaktadır. Türkler ise Bozkurt'la anılmaktadır. Birçok ülkenin bayrağında hayvan figürü vardır. Mesela Ekvator'un Akbaba, Peru'nun Lama, Uganda bayrağında da Turna vardır."

​'BAŞKA SEMBOL MÜ KULLANSAYDI?'

"Başbakan partisinin grup toplantısında yapmış olduğu Bozkurt işareti günlerce konuşuldu. İlginçtir ki, siyasi gündem buna göre konuşlandı. Bir defa, Başbakan'ın Bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır. Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Türk milletinin ferdine Bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur."



'TAKDİR VE TEBRİKLE KARŞILAMAK ESASTIR'

"Sayın Yıldırım, siyasi zerafet ve hoşgörü kapsamında Bozkurt yapıyorsa, bunu saygı, takdir ve tebrikle karşılamak asıl ve esastır. Büyük âlim Yusuf Has Hacip'ten esinlenip diyorum ki: Evet diyerek "Kaçana yetişip uçanı tutacağız. Kırığı sarıp bozuğu düzelteceğiz." Evet diyerek yeni bir Bozkurt destanı yazacağız. Mürüvvete endaze olmaz inancıyla adam gibi, Bozkurt ruhuyla evet mührünü basacağız."

​Bahçeli ayrıca, "Bozkurt yapmak ilk bakışta hiç kimseyi MHP'li, Ülkücü yapmaz; ama en azından dürüst ve içtense milli ve yerli olduğunu kanıtlar" dedi.