10.02.2017 10:12:31

Bahçeli: Biz gidip anlatmazsak kimse evet demez

Partisinin 48'inci kuruluş yıl dönümünde gazeteciler ile bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sürecine ilişkin “Biz gidip ‘evet’ i anlatmazsak kimse ‘evet’ demez' dedi.

Al Jazeera'den Gonca Şenay'ın haberi:



Milliyetçi Hareket Partisi kuruluşunun 48'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuruluş kutlamaları çerçevesinde partisini izleyen gazetecilerle bir araya geldi.



BAŞBAKAN İLE NELER KONUŞTU?



Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı, görüşmede anayasa değişiklik sürecinin ve Türkiye gündemindeki başlıkların ele alındığını belirtti.



AK PARTİ İLE HAREKET ETMEK...



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kampanya sürecinde AK Parti ile birlikte hareket etmesini doğru bulmadığı yönündeki görüşünü de bir kez daha dile getirdi. İki partinin de kampanyasını kendi gerekçeleri doğrultusunda yürüteceğini söyleyen MHP lideri, her şeye rağmen bazı kavramların çelişkilere fırsat vermeden ağız birliği içinde kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bahçeli'nin “yarım ağızla evet denmemesi gerek” vurgusu da dikkat çekiciydi.



BİZ GİDİP ANLATMAZSAK...

Referandum kampanyasında kendisinin de mitingler düzenleyeceğini söyleyen Bahçeli, “Biz gidip ‘evet' i anlatmazsak kimse ‘evet' demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın” diye konuştu.

MHP referandum sürecinde partisinin izleyeceği stratejiyi haftasonunda Konya'da yapılacak toplantıda belirleyecek. Bu süreçte kullanılacak sloganlardan birini grup toplantısında açıklayan MHP Genel Başkanı, hafta sonunu beklemeden referandumda kullanılacak sloganlardan bir diğerini ise gazetecilere açıkladı.

“Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için Evet”



TOPLANTIDA "HAYIR"CILAR YOKTU

Bahçeli bir soru üzerine Konya'daki parti toplantısına Meclis'te anayasa değişikliği için “Hayır” oyu veren milletvekillerinin katılmayacağını da belirtti.

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