27.02.2017 09:51:17

Baharın müjdecisi ikinci cemre düştü

Arapçada 'ateş parçası, ateş halindeki kömür' anlamına gelen, havada ısınmayı ifade eden 'Cemre' bugün suya düştü.

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Arapçada 'ateş parçası, ateş halindeki kömür' anlamına gelen, havada ısınmayı ifade eden 'Cemre' bugün suya düştü.Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre, takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı güç olarak ifade ediliyor. İlkbaharın habercisi olarak tanımlanan Cemre, Arapça kökenli ısınmayı ifade eden 'ateş parçası, ateş halindeki kömür' anlamına geldiği biliniyor.