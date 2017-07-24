24.07.2017 14:32:02

Bağımlılara uyuşturucuyu devlet verecek

İran Meclisi Hukuk Komisyonu'nun uyuşturucu maddelerin devlet eliyle bağımlılara dağıtımını öngören tasarıyı onayladığı bildirildi.

İran medyasının İran Meclisi Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Nevruzi'ye dayandırdığı iddiaya göre, uyuşturucuyla mücadele için bağımlılara uyuşturucu maddeyi devlet verecek.

Nevruzi, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, tasarının madde bağımlılarının kaçakçılarla bağlantılarını kesmeyi hedeflediğini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında devletin, seyreltilmiş maddeyi uyuşturucu bağımlılarına sunacağını kaydeden Nevruzi, "Böylelikle bu kişiler uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşmek yerine, resmi mecralardan ihtiyaçlarını gidermek suretiyle yavaş yavaş bu bağımlılıktan da kurtulabilirler" ifadelerini kullandı.

İran Uyuşturucuyla Mücadele Birim Başkanı Said Sıfatiyan da yaptığı açıklamada, devlet eliyle uyuşturucu dağıtım programının tüm uyuşturucu maddelerini kapsamadığını söyledi.

Sıfatiyan, "Bu tasarı İran'daki bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak veya tüm bağımlıları kapsayacak bir uygulama değil. Bu uygulama, ülkedeki uyuşturucu madde bağımlısı sayısını azaltmayı hedefliyor" dedi.

İran Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, ülkede 2 milyon 800 bin civarında uyuşturucu madde bağımlısı bulunuyor.