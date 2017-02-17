17.02.2017 16:30:16

Bağdat'ta bombalı araç saldırısında 52 kişi öldü

Bağdat'ta ikinci el araba pazarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.

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Bağdat'ta ikinci el araba pazarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.Bağdat'ta ikinci el araba pazarında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 52 kişi hayatını kaybederken, 66 kişi ise yaralandı. Türkiye, Bağdat'ta gerçekleşen bu saldırıyı kınarken, Başbakan Binali Yıldırım olayda hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı diledi. Saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmezken, Iraklı yetkililer saldırıyı DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini düşünüyor.Araba pazarını hedef alan bir diğer bombalı saldırı ise çarşamba günü Sadr şehrinde gerçekleştirilmiş ve bu saldırıda da 12 kişi hayatını kaybetmişti.