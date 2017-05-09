10.05.2017 11:57:28

Bağdat'ın kahvaltı tabağı 'Kahi Tatlısı'

Urfalı Kahi'nin işletmecisi Sufi:- 'Kahi, Irak ve özellikle Bağdat'ın en ilgi gören kahvaltı yiyeceğidir'- 'Bağdat'ın en eski, Irak'ın da en iyi kahicisiyiz'

HAYDAR HADİ - Irak'ın başkenti Bağdat'in Sadun caddesinde bulunan kadim "Urfali Kahi", her sabah müşterilerine kahvaltının vazgeçilmezi olarak kabul edilen "Kahi Tatlısı" hizmeti sunuyor.

"Urfalı Kahi" işletmesi Bağdat'ın merkezi Bab eş-Şarki semtindeki eski apartmanın caddeye bakan zemin katında bulunuyor. Kahi hamuru, bir gün önceden hazırlanıp bekletiliyor. Burada her gün sabah 05.00 ile 10.00 arası özel hamurla üretilen şerbetli kahi tatlısı, taş fırında itinayla pişirilip müşterilere servis ediliyor.

Bağdatlılar, lezzetli bulduğu Urfalı Kahi'ye büyük ilgi gösteriyor.

- "Irak'ın en iyi kahicisiyiz"

AA muhabirine konuşan Urfalı Kahi'nin işletmecisi Hacı Ahmed Sufi, "Bu işi babamdan devraldım. Burası 1957'de açıldı. Burada babamın yanında çalışmaya başladım. Bağdat'ın en eski, Irak'ın da en iyi kahicisiyiz." dedi.

Bağdat'ta vatandaşların, tatlı olmasına rağmen kahiyi kahvaltı olarak da tükettiklerini vurgulayan Sufi, "Kahi, özel yağla yapıyoruz ve üzerine bol şerbetle isteğe göre kaymak ekliyoruz. Kahvaltı da yenildiğinde yaklaşık yarım gün insanı tok tutuyor. Kahi, Irak ve özellikle Bağdat'ın en ilgi gören kahvaltı yiyeceğidir." diye konuştu.

Ahmed Sufi, özellikle tatil günlerinde Bağdatlıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade ederek, "Burada oluşan izdihamdan dolayı birçok kişi, kahiyi paket yaptırarak evine götürüp ailesiyle birlikte yemeyi tercih ediyor." şeklinde konuştu.

Urfalı Kahi müşterilerinden İsam Sabah, "Güne kahiyle başlamayı seviyorum. Yoğun iş temposunda uzun süre karnımı tok tutuyor." dedi.

- Neden Urfalı?

İşletmesini babasından devralan Sufi, iş yerinin isminin Urfalı olmasına dikkati çekerek, "Dükkanın bulunduğu apartmanın sahibi Bağdat'a 1830 yılında Türkiye'nin Urfa şehrinden gelmişlerdi. Dedem burayı onlardan satın almıştı. Mekanın ismini Urfalı vermişler. Biz de bu ismi seviyoruz o yüzden hiç değiştirmedik." ifadelerini kullandı.

Kahi Tatlısı, tok tutmasından dolayı özellikle sabah kahvaltısında tercih ediliyor.