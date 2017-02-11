11.02.2017 23:30:37

Bağdat'a iki füze düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Yeşil Bölge'ye 2 katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.

AA'nın haberine göre Başkent polisinden Yüzbaşı Nezhan el-Hudr, yaptığı açıklamada, hükümet binaları ile büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 füze düştüğünü ve patlama sesinin çevreden duyulduğunu söyledi. Hudr, emniyet makamlarının, Yeşil Bölge'de patlamaların ardından siren çaldığını ifade etti.

Hudr, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını aktardı.

Parlamento, devlet binaları, diplomatik temsilcilikler ve üst düzey devlet memurlarının evlerinin bulunduğu Yeşil Bölge sıkı koruma altında tutuluyor.

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