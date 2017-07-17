17.07.2017 11:00:32

Bağdadi yaşıyor

Irak Kürt yönetimi kaynaklarına dayandırılan haberde IŞİD'in lideri Bağdadi'nin %99 oranında yaşadığını ve Rakka'da saklandığını öne sürdü.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Kuzey Irak'ta Lahur Talabani adlı bir yöneticinin, Bağdadi'nin Rakka'nın güneyinde bulunduğunu ve öldürüldüğüne yönelik haberlerin yalan olduğunu aktardı.

Rusya Mayıs ayında gerçekleştirdiği hava saldırısı ile Bağdadi'nin vurulduğunu duyurmuştu. IŞİD'e yakın kaynaklar ise, geçtiğimiz günlerde Bağdadi'nin öldüğünü doğrulamıştı.

Kuzey Irak'lı yetkilinin yaptığı son açıklama ile terör örgütü liderinin akıbeti gizemini korumaya devam etmiş oldu.