17.07.2017 10:12:13

Bağdadi'nin yerine Tunisi

IŞİD'in lideri Bağdadi'nin ölüp ölmediği henüz netleşmemişken, Arap basını örgütün yeni liderini konuşmaya başladı.

IŞİD'in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ardından örgüte kimin liderlik edeceği açıklanmamıştı. IŞİD tarafından yapılan açıklamada örgütün birlikte kalması gerektiği belirtilse de net bir isim açıklanmaması dünya kamuoyunda merak uyandırmıştı.

Bugün Arap basını Libya'dan bir ismi konuşmaya başladı. Al Arabiya, son dönemde sık sık yenilgi alan IŞİD, Bağdadi'den sonra yerine geçecek en olası ismi açıkladı.

Al Arabiya'ya göre örgütün Libya'daki üst düzey ismi Celaleddin el Tunisi, Bağdadi'nin yerine geçecek.

Tunuslu olduğu bilinen ve gerçek adı Muhammed Bin Salem el Ayuni olan terörist 1982 doğumlu ve 90'larda Fransa'ya iltica edip Fransız vatandaşlığı almaya hak kazandı. 2011'de Tunus'ta yaşanan Arap Baharı'yla birlikte Tunus'a giden el Ayuni, daha sonra Suriye'ye giderek IŞİD'e katılmıştı.

ABD: Biz tespit edene kadar Bağdadi'yi yaşıyor sayacağız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, aksini tespit etmedikleri sürece IŞİD elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin yaşadığını kabul edeceklerini söyledi.

Mattis, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

IŞİD'in elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiaları sorulan Mattis, "Gerçekten şu anda bilmiyorum ve biz Amerikan ordusunda spekülasyon yapmıyoruz. Bilseydik size söylerdik. Bizim yaklaşımımız aksi ispat edilene kadar yaşıyor şeklindedir" dedi.