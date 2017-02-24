24.02.2017 12:15:14

Bağcılar'ın sorunları Halk Meclisi'nde çözülüyor

İlçe sorunlarının çözüldüğü, görüş, düşünce ve temennilerin dile getirildiği Bağcılar Belediyesi 2017 yılı Halk Meclisi Toplantısı'nın ilki 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

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İlçe sorunlarının çözüldüğü, görüş, düşünce ve temennilerin dile getirildiği Bağcılar Belediyesi 2017 yılı Halk Meclisi Toplantısı'nın ilki 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleştirildi.Bağcılar Belediyesi 2017 yılı Halk Meclisi Toplantısı'nın ilki 15 Temmuz Mahallesi'nde düzenlendi. İlçenin sorunlarının çözüldüğü, görüş, düşünce ve temennilerin dile getirildiği toplantıda ilçeyi yönetenler ile ilçe sakinleri bir araya geldi.Hasan Nail Canat Bilgi Evi'nde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, meslek hayatında ilk kez böyle bir toplantıya katıldığını belirtti. Çiftçi, "Halk Meclisi, Bağcılar'da şeffaf bir yönetim olduğunu gösteriyor. Bu toplantıların ilçenin sorunlarının çözülmesinde ve yeni projelerin hayata geçirilmesinde çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi."Her alanda yeni projeleri hizmete sunuyoruz"Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise Bağcılar'da eğitim, sağlık, spor ve kültür başta olmak üzere hemen her alanda önemli projeleri hizmete sunduklarını ifade etti. 16 Bilgi Evi'nde 40 bini aşkın öğrencinin değişik branşlarda kurs gördüğünü belirten Çağırıcı, eğitime önem verdiklerini kaydetti. Çağırıcı, "Okul arazilerimizin 13'ünde inşaat başladı. 13'ünde de yakında başlayacak. Bu okul inşaatlarımızın 3'ü 15 Temmuz Mahallesi'nde. İnşallah Gülbahar Caddemizde de Turizm Otelcilik Meslek Lisesi inşa edeceğiz. Beş yıldızlı otellerin hizmet verdiği bu bölgede gençlerimiz de eğitim gördükleri yerde iş sahibi olacak. Alta adet kapalı yüzme havuzunu inşa ederek hizmete sunduk. İnşallah 20 bin metrekarelik alanına da park inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.Aile Sağlığı Merkezi için mahalle konağının yanında yer ayırdıklarını da anlatan Çağırıcı, şöyle konuştu: "15 Temmuz Mahallemiz önümüzdeki yıl metroya kavuşacak. Hemşehrilerim metronun 3 istasyonundan istifade edecek. Kentsel Dönüşüm'ün en güzel yerlerinden birisini de THY sitesinin olduğu yerde gerçekleştireceğiz. Camilerimizi de yeniliyoruz. İÇDAŞ İlkokulu bahçesine kapalı halı saha inşa edeceğiz. Gülbahar Caddesi'ndeki minibüs duraklarının olduğu yere de cami inşa edeceğiz. Bu yıl, altı mahallemizde elektrik hatlarının yerin altına alınma işlemi tamamlanacak. 20 bin metrekarelik alana piknik alanı inşa edeceğiz.""Gelenek haline geldi"AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise Halk Meclislerinin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Burada ilçeyi yönetenler ile hizmet alanlar bir araya geliyor. Yüz yüze duygu, düşünce ve temennilerini paylaşıyorlar" diye konuştu. 15 Temmuz Mahallesi Muhtarı Orhan Demir de söz alarak ilçeye yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Demir, 2017 yılında da mahallenin önemli yatırımlara kavuşması temennisinde bulundu.Halk Meclisi'ne İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Ocaktürk, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kadem Çalış, Bağcılar Belediyesi Birim Müdürleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.