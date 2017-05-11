11.05.2017 16:30:29

Bafra Ovası'nda 'Çeltik Ekim Günü'

Samsun'un Bafra Ovası'nda düzenlenen 'Geleneksel 3. Çeltik Ekim Günü'nde ilk tohumlar tarlaya atıldı.

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Samsun'un Bafra Ovası'nda düzenlenen "Geleneksel 3. Çeltik Ekim Günü"nde ilk tohumlar tarlaya atıldı.Bafra Kaymakamlığı ve İlçe Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Örencik Mahallesi'nde düzenlenen "Çeltik Ekim Günü" halk oyunları gösterisiyle başladı. Şenliğin açılış konuşmasını İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner yaptı. Tosuner, pirinçte bereketli bir yıl olmasını diledi."Edirne'den sonra en çok çeltik yetiştirilen il Samsun"Gıda, Tarım ve hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, "Dünya'da 150 milyon çeltik ekimi var, ülkemizde ise 1 milyon çeltik ekimi var. İlimizde ise 156 bin dekarlık bir alanda çeltik ekimi yapılıyor, bunun 106 bin dekarlık ekimi Bafra ilçesinde yapılıyor ve ortalama verimlilik ise 880 kilo. Samsun ortalamamız dekar başına 880 kilo. Bu oldukça yüksek bir verim. Edirne'den sonrada en çok çeltik yetiştirilen il Samsun" dedi.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, "Bafra Ovası Türkiye'nin en önemli ovalarından biri ve en önemli pirinç de burada ekiliyor. Çok lezzetli bir pirinç. Dolayısıyla biz buna Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü katkıyı bu güne kadar verdik bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" diye konuştu."Hani hayvancılık ülkesiydik"Vali İbrahim Şahin ise, "Bafra pirinci gerçekten lezzetli ama sadece söylemekte kalıyor. Bafra pirincini olabildiğince tanıtmamız gerekiyor. Zaman zaman Bafra'nın pirinçleri başka yörelere götürülmüş olmasına rağmen kendi pirinçleriymiş gibi anlatarak daha yüksek fiyatlara sattıklarını görüyoruz ya da duyuyoruz. Bafra tarımıyla öne çıkması olan bir yer. Zaman zaman dillendiriyorum. Bunu da ulusal medya farklı yorumluyor. Bizi kandırdılar dedik, kandırdılar. Veya kandırmaya çalıştılar belki kanmadık. O da neydi yıllarca Türkiye tarım ülkesi, Türkiye hayvancılık ülkesi denildi ama biz hep tarım ürünleri ithal ettik, pirinç dahi ithal ediyoruz. 2016 yılında biz 480 bin büyükbaş hayvan ithal etmişiz. Hani hayvancılık ülkesiydik. Türkiye geneliyle fazla söyleyeceğim bir şey olmaz çünkü o beni aşar ama Samsun ölçeğinde biz daha fazla hayvan üretimiyle ilgili, tarımsal ürün üretimiyle ilgili ve bunu bilimsel bir şekilde yapmayla ilgili çaba sarf edeceğiz. Pirinç konusunda çeltik konusunda da artık bundan böyle Baframız iddialı olacak" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin defile gösterisinin ardından öğrenciler davetlilere yöresel Bafra nokulu, Bafra kaymaklı lokum ve manda yoğurdu ikramında bulundular.Bafra pirincinden yapılan pilav yarışmasında birinciliği kazanan Harız Mahallesi'nden Emine Demet'e Vali İbrahim Şahin tarafından tam altın hediye edildi. Ödül töreninin ardından yapılan dua ile protokol tarafından tarlaya ilk tohumlar atıldı. Yapılan ikramın ardından program son buldu.Çeltik Ekim Günü'ne ayrıca; Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, daire amirleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.