07.05.2017 15:20:25

Bafra İmam Hatip Lisesi, Türkiye finallerinde

Samsun Bafra İmam Hatip Lisesi, Genç Erkekler Dart Şampiyonası'nda Türkiye finaline yükseldi.

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Samsun Bafra İmam Hatip Lisesi, Genç Erkekler Dart Şampiyonası'nda Türkiye finaline yükseldi.5-6 Mayıs tarihlerinde Amasya'da düzenlenen Karadeniz Bölge Genç Erkekler Dart Şampiyonası'nda Samsun'u temsil eden Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye finaline yükseldi. 21 ilin temsil edildiği turnuvada Ankara, Çorum ve Kars'ın bulunduğu A grubunda mücadele eden Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çorum'u 3-0 Kars'ı 3-0 ve Ankara Yenimahalle Anadolu Lisesini 3-1 yenerek, grup 1'ncisi olarak çeyrek finale yükseldi.Çeyrek finalde Rize'yi 3-2, yarı finalde ise Sinop takımını 3-1 mağlup eden Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi finale kaldı. Finalde Ankara Yenimahalle Anadolu Lisesi takımına 3-1 kaybederek turnuvada 2'nci olan Bafra İmam Hatip Lisesi, 25-26 Mayıs tarihlerinde 16 takımın katılımıyla Gaziantep'te yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.