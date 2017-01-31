31.01.2017 13:36:07

Bafra'da OSB toplantısı

Bafra Karma ve Medikal İhtisas ve Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı Bafra Kaymakamlığında gerçekleşti.

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Bafra Karma ve Medikal İhtisas ve Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı Bafra Kaymakamlığında gerçekleşti.Toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.Toplantı öncesi Vali Şahin, Bafra Kaymakamlık binasında bulunan ilçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ziyaretin ardından Vali Şahin, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel'i makamını da ziyaret etti.Daha sonra Vali Şahin'in başkanlığında gerçekleştirilen Bafra Karma ve Medikal İhtisas ve Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı. Toplantıda, Ekim, Kasım ve Aralık 2016 dönemi denetim kurul raporu sunulup, gündemdeki diğer konular görüşüldü.