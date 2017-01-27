27.01.2017 10:17:26

Bafra'da kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Samsun'un Bafra ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

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Samsun'un Bafra ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.Bafra'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece boyunca devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Bafra Belediyesi ekipleri greyderlerle ana arterlerde kar temizleme çalışmaları başlattı. Yer yer şiddetini devam ettiren kar yağışı ilçe merkezinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, ilçeye bağlı kırsal kesimdeki tüm mahallelerin yollarının açık olduğu bildirildi.