06.02.2017 13:10:57

Bafra'da kaçak içki operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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Samsun'un Bafra ilçesinde 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Hükümet Caddesi'nde iki ayrı iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 144 şişe bandrolsüz rakı ve 6 adet viski ele geçirildi. Ele geçirilen 150 adet içkinin maliyeden gelen ekiplerce yapılan kontrolünde bandrolsüz olduğu tespit edildi.İş yeri sahipleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.