11.05.2017 18:02:44

Bafra bilim insanlarını ağırlayacak

Samsun Aydınlar Ocağı Başkanı Doç. Dr.Taner Tunç Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'i 'Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şurası'na davet etti.

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Samsun Aydınlar Ocağı Başkanı Doç. Dr.Taner Tunç Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'i "Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şurası"na davet etti.Başkan Şahin, Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şurası'na katılacak olan 150 bilim insanını Bafra'da ağırlayacak. Ağırlama sırasında Bafra'nın tarihi ve doğal güzellik alanları gezdirilecek, Bafra pidesi ve yöresel tatları ikram edilecek.Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Aydınlar Ocağı ülkemizin en değerli bilim ve sivil toplum kuruluşlarından biridir. Fikirde ve davranışta milli ideale bağlı nesiller yetiştirmeye çalışmakta, merkezi dışarıda olmayan, dolayısıyla dışarıya bağlı olarak faaliyet göstermeyen yerli, milli bir kuruluştur. Samsunumuzda 12-14 Mayıs tarihleri arasında 45. Büyük Şurası'nı yapacaktır. Aydınlar Ocağı Samsun Başkanı Doç.Dr. Taner Tunç Bey bizi bu programa davet etti. Daha önceden belirlenmiş programımız dolaysıyla şehir dışında bulunacağımdan gönlümüzün bir olduğu bu programa katılamayacağız. Ülkemizin çeşitli yerlerinden, başta OMÜ olmak üzere pek çok üniversitesinden 150'den fazla bilim insanını Baframızda ağırlayacağız. İlçemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu yerleri gezdireceğiz. Bafra tanıtım kitap ve CD'leri takdim edeceğiz. Bafra pidesi ve yöresel tatlarını ikram edeceğiz. Bu tür programlar ilçemiz için önemlidir. Bafra için seçtiğimiz 5 ana hedefimiz içinde olan turizm hedefimize hizmet etmektedir. Çok kıymetli bilim adamlarımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.