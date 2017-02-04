04.02.2017 21:35:33

BAE: Yemen'de bir askerimiz öldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de yönetime destek için oluşturulan uluslararası koalisyonda görevli bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA'nın BAE resmi ajansı WAM'dan aktardığı habere göre, Yemen'de meşruiyetin yanında olmak için kurulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde görevli Raşid Ali Muhammed ez-Zuhur'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölüm sebebine ve olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.



YEMEN

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'deki ilerleyişini durdurmak amacıyla 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adı verilen hava harekatı başlatmıştı.



Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yönetiminin müdahale çağrısı üzerine başlatılan operasyonun 21 Nisan 2015'te sona erdiği açıklanmış, ardından Yemen halkı için artık "Umuda Dönüş" operasyonunun başladığı duyurulmuştu.

Operasyona 100 uçakla katılan Suudi Arabistan'ın ardından ikinci sırada 30 uçakla BAE geliyor.

Husileri ise destekleyen gücün İran olduğu biliniyor. Yemen'de karşı karşıya gelen İran ve Suudi Arabistan'ın silah ve para yardımı devam ettiği için yemen uzun zamandır vekalet savaşına sahne oluyor.

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