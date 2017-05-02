BAE, Yemen'de 1 askerinin öldüğünü duyurdu

02.05.2017 22:33:03
BAE, Yemen'de 1 askerinin öldüğünü duyurduBirleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih güçlerine karşı Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan koalisyon güçleri bünyesinde savaşan bir askerinin öldüğünü duyurdu.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, koalisyon güçleri bünyesinde savaşan BAE askeri Hasan Abdullah el-Bişr'in, Yemen'de "Umuda Dönüş" operasyonunda hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, askerin hayatını kaybettiği bölge ve olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.