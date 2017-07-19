19.07.2017 09:47:22
BAE ve Suudi Arabistan, Yemen'i vurdu!
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'in Taiz kentine hava saldırısı düzenledi.
Yemen'in Taiz kentine Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Son dönemde Arap Yarımadası'ndaki çatışmalarda artış yaşandı.
Geçen pazar günü, Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a roket atılması sonucu bir kişinin öldüğü bildirilmişti.