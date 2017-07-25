25.07.2017 15:47:37

BAE: Türkiye Katar krizine ilişkin yeni bir şey sunmadı

BAE Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Katar krizine ilişkin Türkiye'nin yeni bir şey sunmadığı gerekçesiyle tarafsız kalması gerektiğini açıkladı.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e yaptığı ziyaretleri Twitter hesabından yorumlayan BAE Dışişleri Bakanı Enver Muahmmed Gargaş "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, yeni bir şey sunmadı. Türkiye'nin aceleci tutumu nedeniyle, bu krizde tarafsız kalmak Ankara için en iyi seçenek olacaktır. Zira hiçbir ziyaret, Katar'ın kendi tutumunda yapacağı etkiyi yaratamaz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize çözüm bulmak amacıyla sırasıyla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a ziyarette bulunmuştu.

Erdoğan'ın turun son durağı olan Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeler sonucu ‘krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalınmış olduğu' yönünde açıklamada bulunmuştu.