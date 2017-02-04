04.02.2017 21:01:24

BAE Kızılayı: Yemen'de 1500 kişiyi tedavi edeceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kızılayının, Yemen'de 1500 yaralının tedavisini karşılayacağı bildirildi.

Aden Valiliği Yaralı İşlerinden Sorumlu Vekili Ulvi en-Nube, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE Kızılayı'nın 2017 yılı içinde yaralanan bin 500 savaş mağdurunun tedavisini karşılayacağını belirtti.

Nube, BAE'nin ayrıca yaralıların refakatçilerinin nakil işlemleri ile onlara psikolojik destek verilmesini finanse edeceğini aktardı.

BAE, Suudi Arabistan ve Türkiye, zor şartlardan geçen Yemen halkına yardım amacıyla binlerce yaralının tedavisini karşılamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

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