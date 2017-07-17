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BAE, FETÖ'cülere karşılık, İhvan mensuplarını istiyor
BAE, FETÖ'cülere karşılık, İhvan mensuplarını istiyor
17.07.2017 16:01:24

BAE, FETÖ'cülere karşılık, İhvan mensuplarını istiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Abdullah Sultan el Nuaimi, darbeci iki generali Türkiye'ye iade ettiklerini hatırlatarak 'Aynı hassasiyeti bize karşı faaliyet gösteren teröristler için Türkiye'den bekliyoruz. Onların kimler olduğunu Hakan Bey (Fidan) çok iyi biliyor' dedi.

Yeniçağ'dan Kenan Akın, Nuaimi ile söyleşisini bugünkü köşesine taşıdı. Nuaimi, yaptığı açıklamalarda FETÖ'cüleri verdiklerini hatırlatarak Müslüman Kardeşler mensuplarını istediklerini açıkladı.

İşte o açıklamalar:

- "Kim ne derse desin; başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkelerinin Katar'a karşı "abluka" kararı bütün bölgeyi tedirgin ediyor. Ne var ki özellikle Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) krizin Türkiye ile ilişkilerinin bozulmasını kesinlikle istemiyor. Gerçekten de, dört günümüzü geçirdiğimiz Abu Dabi ve Dubai'de kiminle görüştüysek, BAE ile Türkiye'nin ilişkilerinin normal kalmasını istiyor ve bekliyor."

- "Hatta, Katar'daki Türk askeri üssünden "rahatsızlık" duymadıklarını belirten üst düzey BAE yetkilileri, "İhvan"ın FETÖ kadar tehlikeli olduğu görünümünü ısrarla ortaya atarken, "Müslüman Kardeşler" ile ilgili "iade talebi"nde bulundukları dokuz vatandaşının gönderilmesini istiyor."

- "Sizin için FETÖ terör örgütü ne ise bizim için de Müslüman Kardeşler odur. Hiçbir itirazımız yok. Sorun Müslüman Kardeşler konusundaki tavırdır. Biz, terör örgütlerinden kurtulmak istiyoruz."

- "Türkiye'de bu örgüte çalışan bizim vatandaşımız dokuz terörist var ve onların iadesini istiyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Afganistan'dan gelen ve Dubai'den transit geçiş yapacak olan FETÖ üyesi iki generali hava limanımızda derdest edip Türkiye'ye iade etmiştik. Aynı hassasiyeti bize karşı faaliyet gösteren teröristler için Türkiye'den bekliyoruz. Onların kimler olduğunu Hakan Bey (MİT Müsteşarı Hakan Fidan) çok iyi biliyor."


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