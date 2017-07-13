SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bademin bu faydasına inanamayacaksınız!
13.07.2017 13:30:57

Bademin bu faydasına inanamayacaksınız!

Beslenme uzmanı Jessica Sepel, mükemmel uyku için nasıl beslenmemiz gerektiğini açıkladı.

Avustralyalı beslenme uzmanlarının araştırmasına göre; deliksiz bir uyku çekmek için öğleden sonra kafeinli içecekler içmeyi kesmek gerekiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Beslenme uzmanı Jessica Sepel, mükemmel uyku için en iyi beslenme ipuçlarını paylaştı.

Öğleden sonra kafeinden uzak kalmak gerektiğine dikkat çeken Sepel, ayrıca insanların yatmadan önce protein açısından zengin olan badem yemesini tavsiye ediyor.

Düzenli bir uyku için iyi bir yastık ve yüksek kaliteli, rahat bir yatağa da gerek olduğunu vurgulayan Sepel, iyi bir gece uykusu için bunların önemli olduğunu söyledi.

Öğleden sonra içilen çay ve kahvede kafein olduğunu belirten Sepel, kafeinin kan dolaşımında 8 saate kadar kalabildiğini ve bunun da uyku kalitesini etkileyebildiğini ifade etti.

Ayrıca alkol de uykuyu etkilediğinden uzak durulması gereken ürünler arasında... Uykuyu mahveden başka bir hata da akşam yemeğinden sonra tüketilen şekerli tatlılar. Protein ağırlıklı akşam yemeğinin (balık, tavuk, mercimek, yumurta) ardından, yatmadan önce de birkaç tane badem tüketmek öneriliyor. 

 


        YORUM YAZ
    Zeybekci: Darbe girişimine rağmen...
    Zeybekci: Darbe girişimine rağmen...
    Bakan Nihat Zeybekci, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
    13.07.2017 14:06:07
    Japonya'dan Kuzey Kore'ye protesto notası
    Japonya'dan Kuzey Kore'ye protesto notası

    13.07.2017 14:00:49
    Yolcu otobüsünde yangın: 22 yaralı
    Yolcu otobüsünde yangın: 22 yaralı
    Şanlıurfa'da, seyir halindeyken lastiğinin patlamasının ardından bariyerlere çarparak alev alan yolcu otobüsünde bulunan 22 kişi yaralandı.
    13.07.2017 13:45:29
    Bankalara ibraz edilen çek adedi yüzde 5 azaldı
    Bankalara ibraz edilen çek adedi yüzde 5 azaldı
    Yılın ilk 6 ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek adedi yüzde 5 azaldı.
    13.07.2017 13:43:51
    Boris Nemtsov'un katiline 20 yıl hapis
    Boris Nemtsov'un katiline 20 yıl hapis
    Rus muhalif lider Boris Nemtsov'un katiline 20 yıl hapis cezası verildi. Boris Nemtsov'un öldürülmesine yardımcı olanlar 11 ila 19 yıl arasında ceza aldı.
    13.07.2017 13:43:32
    Ankara'da toplu taşıma 2 gün ücretsiz
    Ankara'da toplu taşıma 2 gün ücretsiz
    Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, darbe girişimin birinci yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'dan 17 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 2 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek.
    13.07.2017 13:43:06
    Serbest piyasada altın fiyatları
    Serbest piyasada altın fiyatları
    Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,20 lira oldu.
    13.07.2017 13:42:30
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
    İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
    Tam 15 ülkede 'WhatsApp' operasyonu yapıldı! Çok sayıda gözaltı var...
    Tam 15 ülkede 'WhatsApp' operasyonu yapıldı! Çok sayıda gözaltı var...
    Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
    Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
    Kahramanmaraş şehidini uğurladı
    Kahramanmaraş şehidini uğurladı
    Din adamları Trump'ın etrafını çevirdi
    Din adamları Trump'ın etrafını çevirdi
    Youtube'da Gangnam Style'ın rekoru kırıldı!
    Youtube'da Gangnam Style'ın rekoru kırıldı!
    İrlandalı boksör davasında karar çıktı!
    İrlandalı boksör davasında karar çıktı!
    Hizbullah lideri Lübnan'daki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu
    Hizbullah lideri Lübnan'daki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu
    Reina katliamı Özbekleri mağdur etti
    Reina katliamı Özbekleri mağdur etti
    Katar, Mısır'da toplantıyı terk etti
    Katar, Mısır'da toplantıyı terk etti
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
    Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
    NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
    NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
    'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
    'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
    İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
    İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
    'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
    'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
    Bebeğini denize atan anne konuştu
    Bebeğini denize atan anne konuştu
    ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
    ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
    15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
    15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
    Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
    Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
    Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
    Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...

    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları