26.01.2017 13:34:26

Bach ve Itri ritimleri Kocaeli'den yükseldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, Bach ve Itri'nin eserlerinden oluşan repertuvar müzikseverler tarafından beğeniyle izlendi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, Bach ve Itri'nin eserlerinden oluşan repertuvar müzikseverler tarafından beğeniyle izlendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde iki büyük besteci Klasik Batı Müziğinden Bach ile Klasik Türk Müziğinden Itri'nin eserleri çalındı. SDKM'de ücretsiz olarak düzenlenen konserde, aynı yüzyıllarda yaşamış ünlü Alman besteci Johann Sebastian Bach ile Osmanlı bestekarı Buhurizade Mustafa Itri'nin eserleri müzikseverler tarafından zevkle dinlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz ve çok sayıda müzikseverin katıldığı konserde kulakların pası silinirken hoş bir müzik dinletisi sahnelendi.Konser sonunda Başkan Vekili Özak ve Genel Sekreter Yardımcısı Yeşildal tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi.