27.12.2016 12:58:03

Baca yangını çatıya sıçradı, mülteci ailenin çocukları korku dolu gözlerle etrafı izledi

Bilecik'te bir evde meydana gelen bacı yangını çatıya sıçrayınca, alt katta oturan Suriyeli mülteci ailenin çocukları camdan olan biteni korku dolu gözlerle izledi.

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Bilecik'te bir evde meydana gelen bacı yangını çatıya sıçrayınca, alt katta oturan Suriyeli mülteci ailenin çocukları camdan olan biteni korku dolu gözlerle izledi.Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy Ulu Sokak üzerinde iki katlı müstakil bir evin bacasında meydana gelen yangın çatıya sıçrayınca alevler yükselmeye başladı. Bu sırada yangının çıktığı evin alt katta oturan mülteci ailenin çocukları camdan olan biteni korku dolu gözlerle izledi. Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdüler. Yangını söndürme çalışmaları sırasında evin içi çatıya sıkılan sudan büyük hasar görürdü. Söndürme işlemi sırasında yoğun duman altında kalan evin içerisinde oturan mülteci aile mahalle muhtarının uyarısı üzerine dışarı çıktı. Çocukları kucağında itfaiyenin müdahalesini izleyen aile bir müddet soğukta beklediler.Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye aracı muhtemel gelişmeler dikkate alınarak yedekte bekletilirken, çevre evlerde oturanlar itfaiye ekiplerine anında müdahaleleri için teşekkür etti.