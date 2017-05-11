11.05.2017 15:04:27

'Babam bomba attı' cümlesiyle Fransızca öğretiliyor

Belçika'da sığınmacılara yönelik bir Fransızca kursunun alıştırma kitabındaki 'Babam bomba attı ve hapse düştü', 'Bana bombayı ve hapsi gösterdi' ve 'Hapiste sandviç yiyorum' ifadeleri dikkati çekti

Belçika'da sığınmacılara yönelik bir dil kursunda, "Babam bomba attı ve hapse düştü." ve "Hapiste sandviç yiyorum." gibi cümlelerle Fransızca öğretildiği ortaya çıktı.

Başkent Brüksel'in Anderlecht bölgesinde faaliyet gösteren Erasme adlı Fransızca kursunda kullanılan materyal tepkiye neden oldu. Flamanca yayın yapan VRT kanalına bağlı De Redactie internet sitesinin haberine göre, Iraklı bir sığınmacıya ders veren Catherine Lemaire isimli kadın, alıştırma kitabındaki örnek cümleleri görünce şaşkınlığa uğradı.

Lemaire'in Facebook hesabında paylaştığı kitabın "Alıştırma 16" bölümündeki 15 cümle içerisinde, "Babam bomba attı ve hapse düştü.", "Babam horladı ve hapse düştü.", "Bana bombayı ve hapsi gösterdi." ve "Hapiste sandviç yiyorum." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Adı açıklanmayan Iraklı sığınmacı, bu gibi ifadelerin kitapta neden yer aldığını bilmediğini, cümlelerin kendisine kaçtığı şiddeti hatırlattığını söylerken, Fransızca öğretmeni Lemaire de "Ev sahibi ülke tarafından entegrasyon amacıyla önerilen sorumlu öğretici materyal bu mu?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kamu yayın kuruluşu RTBF ise kursun sorumlusu Bernard Delecluse'ün içeriğin bir "hata" olduğunu kabul ettiğini duyurdu. Kitabın 3 yıldır kullanıldığını aktaran Delecluse, aynı içeriği kullanmak istemediğini, ancak her bir sınıf için her yıl yeni bir kitap hazırlamanın ve onları kontrol etmenin imkansız olduğunu savundu. Delecluse, sorumluyu tespit etmek için soruşturma başlatmak istediğini belirtti.

Bölge Eğitim Bakanı Isabelle Simonis de gazetecilere yaptığı açıklamada olay karşısında "şoke" olduğunu ancak herhangi bir adım atmadan önce soruşturmanın sonucunu beklemek istediğini kaydetti.