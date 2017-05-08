08.05.2017 20:26:37

Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçında protokol tribününde çıkan olaylarla ilgili dosyayı karara bağladı.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e saldırması nedeniyle TBF Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kurul, Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verdi.

Kararın açıklaması şöyle;

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, 07.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü – Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 37. maddesi gereğince 6 ay hak mahrumiyeti ve 40.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 258)

2-E.2017/ 264

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün, 07.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü – Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 36. maddesi gereğince 1 ay hak mahrumiyeti ve 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 259) karar verilmiştir.