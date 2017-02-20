SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Azeri Milletvekili Paşayeva: 'Türkiye ne kadar güçlenirse Azerbaycan da o derece güçlenir'
20.02.2017 14:15:16

Azeri Milletvekili Paşayeva: 'Türkiye ne kadar güçlenirse Azerbaycan da o derece güçlenir'

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye ne kadar güçlenirse Azerbaycan'ın da o denli güçleneceğine dikkat çekti.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye ne kadar güçlenirse Azerbaycan'ın da o denli güçleneceğine dikkat çekti.

Türk Ocakları Isparta Şubesinin davetlisi olarak Isparta'ya gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ve beraberindeki heyet, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Başkan Günaydın'a Demirköprüde yaptırdığı Şehitler Parkı için teşekkür ederken, Azerbaycan bayrağı ile birlikte 'Karabağ Hikayeleri' adlı kitabını hediye etti.

Kendisini heyetiyle birlikte kabul ettiği için Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a teşekkür eden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, güller diyarı Isparta'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Türkiye ne kadar güçlenirse Azerbaycan'ın da o denli güçleneceğine dikkat çeken Paşayeva, "Her zaman kardeş Türkiye'mizin güçlenmesi, daha da kalkınması Türk Dünyası için çok önemlidir. Dualarımızla, çalışmalarımızla her zaman yanınızdayız. Azerbaycan ile Türkiye'mizin çeşitli bölgeleri kardeşleşir. Kardeş belediyeler, kardeş şehirler. Bu da bölgeler arasındaki işbirliğini daha da artırır ki, buna da çok ihtiyacımız var. İnşallah Isparta ile Azerbaycan bölgeleri arasında kardeşlik daha da artar. Sizin başkanlığınızla bu çalışmalar ve işbirliği daha da artar. Sizin bu konuda ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyoruz" dedi.

Başkan Günaydın'ın Azerbaycan'ı yakından takip ettiğini dile getiren Paşayeva, "Bu başka bir duyarlılık. Bunun için teşekkür ediyoruz. Bizde de bayrağı herkese hediye vermezler. Çünkü dünyada bayrağımız kutsal. Hem Türkiye hem de Azerbaycan bayrağı kutsal. Bu bayrağımızı böyle duygu ve düşünce taşıyan kişilere veriyoruz. Azerbaycan bayrağını da Türk bayrağımız kadar birlik beraberlik içerisinde seven insanlara hediye ediyoruz. Bizim için bundan büyük hediye olamaz, bizim düşüncemizde" dedi. Paşayeva, Başkan Günaydın'a Azerbaycan bayrağı hediye ederken, bir gün Azerbaycan topraklarında bir Isparta sokağı, bir Isparta parkı açma temennilerinde bulundu. Paşayeva, "Hem Azerbaycan, hem Türkiye'miz için şehit olan kardeşlerimiz nur içinde yatsın. Bizim de vazifemiz daha da çok çalışmak, Azerbaycan-Türkiye ve Türk Dünyası birliği için elimizden geleni yapmaktır. Bu yöndeki çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah her zaman milletimize, Türkiye'mize, Azerbaycan'ımıza yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan isminin verilmesini istedi

Bayrağın, bir milletin şerefi, haysiyeti olduğunu ve vatanı temsil ettiğine değinen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, "Azerbaycan'ımızın bayrağını milletvekilimizden almak benim için bir şereftir. Azerbaycan hem Karabağ hem de tüm şehitlerimizi acı ve üzüntü içerisinde takip ediyoruz. Azerbaycan'da bir gün istenilen her şey olacaktır. Türk Milleti olarak Ispartalılar olarak Azerbaycan'ı gönülden destekliyoruz. Sayın Milletvekilimizin belirttiği gibi Azerbaycan şehitlerimiz için bir anıt yapmıştık. Bu anıtımızı ve parkımızın ismini de Şehitler Parkı olarak koyduk. Bu anıtta Çanakkale, Kurtuluş savaşları ve teröre verilen şehitlerimiz ile birlikte Azerbaycan şehitlerimiz için bir anıt yaptık. Bu da, iki devlet tek millet anlamı taşımaktadır. Türkiye ile Azerbaycan şehitlerimiz tek anıt içerisinde yükselmektedir. Ziyaretlerinizden dolayı şahsınıza ve tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. Sizlere her zaman bu belediyenin yani Isparta'nın kapıları açıktır" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ve misafirlerine hediye takdiminde bulundu.
    YORUM YAZ
Musul'un batı yakasından 450 sivil güvenli bölgelere kaçtı
Musul'un batı yakasından 450 sivil güvenli bölgelere kaçtı
Irak'ta IŞİD'in elinde bulunan Musul kent merkezinin batı yakasından 450 sivilin evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığındığı belirtildi.
20.02.2017 14:18:45
Dolar ayın en düşüğünü gördü
Dolar ayın en düşüğünü gördü
Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,6132'yi gördü.
20.02.2017 14:12:23
Halkalı-Sirkeci tren hattı için tarih belli oldu
Halkalı-Sirkeci tren hattı için tarih belli oldu
İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu için kapatılan Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.
20.02.2017 13:56:27
Iğdır'da otobüs kazası! Ölü sayısı 8
Iğdır'da otobüs kazası! Ölü sayısı 8
İstanbul'dan Nahcivan'a gitmekte olan Iğdırlı Turizme ait 34 DY 9420 plakalı otobüsle, Nahcivan'dan Iğdır'a gelmek için yola çıkan Metro Turizme ait Hüseyin Otan'ın kullandığı 34 YK 9300 plakalı otobüs, sisin etkili olduğu bölgede çarpışması sonucu meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan otobüslerin ayrılmasıyla ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
20.02.2017 13:54:11
Astsubaylara 'Bylock' gözaltısı
Astsubaylara 'Bylock' gözaltısı
Kırşehir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 astsubay gözaltına alındı.
20.02.2017 13:43:23
Yeni nesil süper bilgisayar geliyor
Yeni nesil süper bilgisayar geliyor
Çin, dünya süper bilgisayar rekorunu elinde bulunduran Sunway TaihuLight’tan daha hızlı bir bilgisayarın üretimine başladığını açıkladı.
20.02.2017 13:35:41
Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi
Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi
Bingöl’de PKK’ya yönelik operasyonda, Zagros silahı, silaha ait bin mermi ve 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi.
20.02.2017 13:34:31
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Başbakan Yıldırım ve Barzani bir araya geldi
Başbakan Yıldırım ve Barzani bir araya geldi
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Büyükanne maaşı için son gün
Büyükanne maaşı için son gün
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Kardak kayalıkları önlerinde hareketli anlar
Kardak kayalıkları önlerinde hareketli anlar

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları