20.02.2017 14:15:16

Azeri Milletvekili Paşayeva: 'Türkiye ne kadar güçlenirse Azerbaycan da o derece güçlenir'

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye ne kadar güçlenirse Azerbaycan'ın da o denli güçleneceğine dikkat çekti.Türk Ocakları Isparta Şubesinin davetlisi olarak Isparta'ya gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ve beraberindeki heyet, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Başkan Günaydın'a Demirköprüde yaptırdığı Şehitler Parkı için teşekkür ederken, Azerbaycan bayrağı ile birlikte 'Karabağ Hikayeleri' adlı kitabını hediye etti.Kendisini heyetiyle birlikte kabul ettiği için Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a teşekkür eden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, güller diyarı Isparta'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Türkiye ne kadar güçlenirse Azerbaycan'ın da o denli güçleneceğine dikkat çeken Paşayeva, "Her zaman kardeş Türkiye'mizin güçlenmesi, daha da kalkınması Türk Dünyası için çok önemlidir. Dualarımızla, çalışmalarımızla her zaman yanınızdayız. Azerbaycan ile Türkiye'mizin çeşitli bölgeleri kardeşleşir. Kardeş belediyeler, kardeş şehirler. Bu da bölgeler arasındaki işbirliğini daha da artırır ki, buna da çok ihtiyacımız var. İnşallah Isparta ile Azerbaycan bölgeleri arasında kardeşlik daha da artar. Sizin başkanlığınızla bu çalışmalar ve işbirliği daha da artar. Sizin bu konuda ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyoruz" dedi.Başkan Günaydın'ın Azerbaycan'ı yakından takip ettiğini dile getiren Paşayeva, "Bu başka bir duyarlılık. Bunun için teşekkür ediyoruz. Bizde de bayrağı herkese hediye vermezler. Çünkü dünyada bayrağımız kutsal. Hem Türkiye hem de Azerbaycan bayrağı kutsal. Bu bayrağımızı böyle duygu ve düşünce taşıyan kişilere veriyoruz. Azerbaycan bayrağını da Türk bayrağımız kadar birlik beraberlik içerisinde seven insanlara hediye ediyoruz. Bizim için bundan büyük hediye olamaz, bizim düşüncemizde" dedi. Paşayeva, Başkan Günaydın'a Azerbaycan bayrağı hediye ederken, bir gün Azerbaycan topraklarında bir Isparta sokağı, bir Isparta parkı açma temennilerinde bulundu. Paşayeva, "Hem Azerbaycan, hem Türkiye'miz için şehit olan kardeşlerimiz nur içinde yatsın. Bizim de vazifemiz daha da çok çalışmak, Azerbaycan-Türkiye ve Türk Dünyası birliği için elimizden geleni yapmaktır. Bu yöndeki çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah her zaman milletimize, Türkiye'mize, Azerbaycan'ımıza yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.Azerbaycan isminin verilmesini istediBayrağın, bir milletin şerefi, haysiyeti olduğunu ve vatanı temsil ettiğine değinen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, "Azerbaycan'ımızın bayrağını milletvekilimizden almak benim için bir şereftir. Azerbaycan hem Karabağ hem de tüm şehitlerimizi acı ve üzüntü içerisinde takip ediyoruz. Azerbaycan'da bir gün istenilen her şey olacaktır. Türk Milleti olarak Ispartalılar olarak Azerbaycan'ı gönülden destekliyoruz. Sayın Milletvekilimizin belirttiği gibi Azerbaycan şehitlerimiz için bir anıt yapmıştık. Bu anıtımızı ve parkımızın ismini de Şehitler Parkı olarak koyduk. Bu anıtta Çanakkale, Kurtuluş savaşları ve teröre verilen şehitlerimiz ile birlikte Azerbaycan şehitlerimiz için bir anıt yaptık. Bu da, iki devlet tek millet anlamı taşımaktadır. Türkiye ile Azerbaycan şehitlerimiz tek anıt içerisinde yükselmektedir. Ziyaretlerinizden dolayı şahsınıza ve tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. Sizlere her zaman bu belediyenin yani Isparta'nın kapıları açıktır" şeklinde konuştu.Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ve misafirlerine hediye takdiminde bulundu.