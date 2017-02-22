23.02.2017 08:46:24

Azeri Milletvekili Aydın Mirzezade:

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hocalı Katliamı'nın 25. yıldönümünde düzenlenen konferansa katılan Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, 'Bizim gücümüz birliktedir. Bizim gücümüz tarihimizi iyi bilmektedir, gücümüz ondan netice çıkarabilmektedir' dedi.

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hocalı Katliamı'nın 25. yıldönümünde düzenlenen konferansa katılan Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, "Bizim gücümüz birliktedir. Bizim gücümüz tarihimizi iyi bilmektedir, gücümüz ondan netice çıkarabilmektedir" dedi.Hocalı Katliamı'nın 25. yıldönümünde Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından '25. Yılında Hocalı Katliamı' isimli konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş Hocalı Katliamı'nın unutulmaması gerektiğini dile getirerek, "Gerçekten de günümüz dünyasında Azerbaycan'ın Karabağ'a bağlı Hocalı kasabasında dünyada eşi benzeri görülmeyen korkunç bir vahşet sonucu silhsız, çocuk kadın, yaşlı demeden sivil soydaşlarımızı hunharca katleden Ermeniler, bütün Türk düyasıının yürekten hissedeceği acı bıraktılar. Biz de bu acıyı Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu acıyı unutmamak, unutturmamak için böyle bir konferans düzenledik. Bu konferansa Azerbaycan'dan kalkıp gelenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.Konferansa konuşmacı olarak katılan Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, Ermenilerin 20. yüzyılın en ağır soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Şubat ayının 26'sında Azerbaycan'ın Hocalı bölgesinde Ermeniler tarafından 1992 yılında hücumunun 25 yılı tamam olur. Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri yoktu, askerlerimiz yoktu. Ama Ermeniler rusların tanklarıyla ağır teknikleriyle şehire hücuma geçtiler. Kadınları, uşakları, kocaları gülleden geçirdiler. Şehir küçük bir şehirdi. Bir gece iiçerisinde 600'den fazla insanı öldürdüler. Aynı zamanda bir oyun kurmuşlar, kaçmalarına imkan verdiler. Sonrasında ise onları da öldürdüler. Bu katliamın, bu soykırımın bir tane kökü vardı; onlar Azerbaycalıydılar, Türktüler. Ermenisatan silahlı kuvvetleri için Azerbaycanlı'dan, Türk'ten büyük bir düşman yoktu. Muharebenin ne kadar ağır olsa da kaideleri var. Bunlar ise insanları öldürdüler ve 20. yüzyılın en ağır soykırımlarından birini türettiler. O dönemde Azerbaycan bağımsızlığını yeni yapmıştı, Haydar Aliyev daha hakimiyete gelmemişti. Hakimiyette olanlar Rusyaperest siyasetindeydiler. Türkiye ile münasebetlerini çok serin tutuyorlardı. Herhangi bir probleme merak göstermediler ve neticede tarihimizin çok kara bir sayfası alındı. Bu dönemden sonra Azerbaycan halkı her yıl katliamın yıldönümünü hem Azerbaycan'da hem de dünyanın muhtelif yerlerinde geçirdi. En muhteşem yıldönümü kardeş ve dost Türkiye'de geçirilir. Biz Türk halkına teşekkürlerimizi bildiririz en ağır günde bizimleler, acımızı bölüşürler. Bizim gücümüz birliktedir. Bizim gücümüz tarihimizi iyi bilmektedir, gücümüz ondan netice çıkarabilmektedir. Bir daha halkımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin başına böyle oyunlar gelmesin. Hem Türkiye hem Azerbaycan dostluğuyla, kardeşliğiyle bütün dünyaya numunedir" dedi.Dünya Azerbaycanlılarının Medeniyetler Merkezi (DAMM) Başkan Yardımcısı Rasim Mammadow ise, amaçlarının dünyanın her yerinde Hocalı Katliamı'nı anlatmak olduğunu ifade etti. Mammadıw, "Biz yıllarca bu bölgelere geliriz, Hocalı'da halkımızın başına gelen ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan soykırımı dünyaya anlatmak istiyoruz. Yarın Erciyes Üniversitesi'nde de bir toplantımız olacak. Maksadımız orada harici devletlerden olan talebelere anlatmak. Azerbaycanlı olarak bize soykırım yapmadılar, bize türk olarak soykırım yaptılar. Bir millet iki devletiz" ifadelerini kullandı.