24.02.2017 15:17:20

Azerbaycan, Pursaklar'ın projelerine talip

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i makamında ziyaret eden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Dede Torun Evi ve Nezaket Okulu projelerini kendi seçim bölgelerinde uygulamak istediğini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i makamında ziyaret eden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Dede Torun Evi ve Nezaket Okulu projelerini kendi seçim bölgelerinde uygulamak istediğini söyledi.Pursaklar Belediyesi'nin projeleri sınırları aşıyor. Hayata geçirilen özgün projelere bu kez Azerbaycan'dan talip çıktı. Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i belediyedeki makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Pursaklar'daki sosyal ve kültürel faaliyetleri anlatan Başkan Çetin, Türkiye'de ilk defa Pursaklar'da hayata geçirilen Dede ve Torun Evleri ile Nezaket Okulu projesinin detaylarını misafirleriyle paylaştı. 2010'da, Türkiye'de ilk olan Dede ve Torun Evlerini açtıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Amacımız kuşaklar arası bağı korumak, dede ile torunu özel mekanlarda buluşturmaktı. Bunu başardık ve büyük ilgi gördü" dedi. Bu projeden büyük verim aldıklarını ifade eden Başkan Çetin, "2011'de ise yine Türkiye'de ilk olan Nezaket Okulu projesini hayata geçirip 3 ila 5 yaş arasındaki çocuklarımıza adab-ı muaşeret eğitimi vermeye başladık" diye konuştu.Başkan Çetin'i dikkatle dinleyen Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva projelere hayran kaldığını belirterek, "Değerli başkanım sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum. Böyle güzel ve özgün projeleri sizlerden öğrenmek bizleri çok mutlu etti. İnsan odaklı projelerinize hayran kaldım. Bunları inşallah kendi seçim bölgemde de uygulamak istiyorum" dedi.Pursaklar Belediyesi'nin çalışmalarının birçok kurum ve kuruluşa örnek olduğunu açıklayan Selçuk Çetin, "Projelerimizin kardeş ülke Azerbaycan'da tatbik edilmesi bizleri memnun eder" ifadelerini kullandı. Pursaklar Belediyesi'ne ait parklardan birine Karabağ isminin verilmesini de talep eden Ganire Paşayeva'ya Başkan Selçuk Çetin "İnşallah yapacağız" şeklinde karşılık verip bu ismin Tebessüm Şehri'nde yaşatılacağının sözünü verdi.