06.05.2017 10:23:31

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva, 'Yüzyıl önce bu coğrafyada Ermenistan adlı bir devleti kurmakla, Türkleri oradan kovmakla yetinmediler. Dediler ki Türkler arasındaki sınırı tamamen kaldırmak gerekir'

Azerbaycan Bağımsız Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva, Kars Antlaşması olmasaydı ve Türkiye'nin Nahçıvan üzerindeki garantörlüğü olmasaydı, bugün Nahçıvan'ın da olmayacağını belirtti.

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Azerbaycan Bağımsız Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva, Kars Antlaşması olmasaydı ve Türkiye'nin Nahçıvan üzerindeki garantörlüğü olmasaydı, bugün Nahçıvan'ın da olmayacağını belirtti.Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen "Türk Dünyası'nın Kanayan Yaraları, Yıkılmış Medeniyet Beşiği Şuşa" konulu konferansta konuşan Azerbaycan Bağımsız Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva, bizim okuyup öğrenmek istemediklerimizi Avrupalıların yüzyıl önce gördüğünü söyledi.Yüzyıllar önce Ermenistan adlı bir devletin sınırlar arasına kurulduğunu ifade eden Azerbaycan Bağımsız Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva, "Hiç haritalara baktınız mı? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin karada Azerbaycanla sınırlarını orantısına baktınız mı? Türk devletleriyle karada büyük sınırlarımız olsa, nasıl büyük bir güç olurdu. Sizin okuyup öğrenmek istemediklerinizi adamlar yüzyıl önce görmüşler. Ve yüzyıl önce bu coğrafyada Ermenistan adlı bir devleti kurmakla, Türkleri oradan kovmakla yetinmediler. Dediler ki Türkler arasındaki sınırı tamamen kaldırmak gerekir" dedi.Bu bölgedeki insanlarımız oradan o koridordan, bir Nahcivan'a, Nahcivan sınırımız var dersiniz. Sovyetleri yeni kurulduğu dönem olmasaydı. Ve o zamanlar yeni bir Türkiye'ye ile batı dünyasıyla işleri zordu diyen Paşayeva, "Kars Antlaşması olmasaydı. Ve Türkiye'nin Nahçıvan üzerinde garantörlüğü olmasaydı. Bugün Nahçıvan'da olmayacaktı. Bunu bilmemiz gerekir. Ben bu zamanda Nahçıvan'dan özel aracımla gelemiyor uçağa biniyorum. Azerbaycan'dan Türkiye'ye araçla gelemem, çünkü Ermenistan var. Türk topraklarına karadan geçmek istiyorsanız, Ermenistan'dan Gürcistan'dan geçmek zorundasınız" diye konuştu."Karabağ neyin bedelini ödemiş"Sıcak denizlere inmek isteyenlerin Türk coğrafyasının birliğinin olmaması için uğraştıklarına dikkat çeken Ganire Paşayeva, "Şimdi anlıyor musunuz? Karabağ neyin bedelini ödemiş. Suşa'daki gençlerde İstanbul'un kilit noktalarını bilir. Sıcak denizlere inmek isteyenlerin burada ki büyük Türk coğrafyasının birliliğinin olmaması için uğraşanların politikasıdır. Herkes kendi çıkarları uğruna mücadele veriyor" şeklinde konuştu.