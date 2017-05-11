11.05.2017 11:56:26

Azerbaycan, İslam Dayanışma Oyunları'nda başarılı sporcularını ödüllendirecek

4. İslam Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan, dereceye giren sporcularına vereceği ödülleri açıkladı.

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4. İslam Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan, dereceye giren sporcularına vereceği ödülleri açıkladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, imzalanan kararnameyle İslam Dayanışma Oyunları'nda birinci olan sporculara yaklaşık 150 bin manat (90 bin Dolar), ikinci olanlara 80 bin manat (50 bin Dolar), üçüncü olanlara ise 50 bin manat (30 bin Dolar) para ödülü verileceği belirtildi. Ayrıca dereceye giren sporcuların antrenörlerine de sporcuların yarı oranında para ödülü verilecek.12-22 Mayıs tarihleri arasında Bakü'de düzenlenecek 4'üncü İslam Dayanışma Oyunları'nda 54 ülkeden 20 branşta 3 bine yakın sporcu mücadele edecek.