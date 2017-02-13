13.02.2017 09:21:27

Azerbaycan'ın sembol isimlerinden Hanım Halilova Turgutlu'ya geliyor

Azerbaycan Kadın Hukuku Müdafaa Cemiyeti Başkanı ve Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesindeki sembol isimlerden biri olan Prof. Dr. Hanım Halilova Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından 25 Şubat'ta düzenlenecek olan Hocalı Soykırımı anma programına konuşmacı olarak katılacak.

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Azerbaycan Kadın Hukuku Müdafaa Cemiyeti Başkanı ve Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesindeki sembol isimlerden biri olan Prof. Dr. Hanım Halilova Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından 25 Şubat'ta düzenlenecek olan Hocalı Soykırımı anma programına konuşmacı olarak katılacak.Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenilere karşı vatanını savunmak için Askeri Kadın Taburunu kuran ve Ermenilere karşı savaşan Azerbaycan Kadın Hukuku Müdafaa Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hanım Halilova Turgutlu'da Hocalı Soykırımını anlatacak.Turgutlu Samiye Nuri Sevil İlkokulu Mesadet Özcan Konferans Salonunda 25 Şubat Cumartesi Günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek olan Hocalı Soykırımı anma programına tüm Turgutluları davet eden Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, "25 yıl önce Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azeri siviller Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde bir soykırıma tabi tutuldu. 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı kardeşimizi, şehadetlerinin 25'inci yılında rahmetle anıyoruz. Hocalı Soykırımını unutmadık unutturmayacağız. Bu kapsamda Ermenilere karşı savaşmış Azerbaycan Kadın Hukuku Müdafaa Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hanım Halilova ilçemize gelerek soykırımı anlatacak. Azerbaycan Kültür Derneği Genel Merkezimize ve Turgutlu Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu anlamlı programımıza tüm Turgutlulu ve Manisalı hemşehrilerimizi bekliyoruz." dedi.