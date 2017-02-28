28.02.2017 11:47:34

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 şehit

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında devam eden çatışmalarda 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

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Azerbaycan-Ermenistan temas hattında devam eden çatışmalarda 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.Azerbaycan-Ermenistan temas hattında gerilim devam ediyor. Çatışmalarda yaralanan 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu yaralanan 1 Azerbaycan askerinin şehit düştüğü belirtildi.Son 1 haftada Ermenistan Ordusu'nun saldırıları sonuncu 5 Azerbaycan askeri şehit düşmüştü.(Kamil Nadirli / İHA)