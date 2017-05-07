07.05.2017 18:44:01

Azerbaycan, Ermenistan istihbaratının terör eylemini önledi

Azerbaycan'da, Ermenistan istihbarat birimlerinin direktifleriyle yapılması planlanan sabotaj ve terör eylemleri önlendi.

Azerbaycan Başsavcılığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Ermenistan istihbarat birimlerinin direktifleriyle Bakü'de terör eylemi yapmayı planlayan bazı Azerbaycanlı subay ve sivillerin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, "vatana ihanet" suçu ile tutuklananların, çeşitli dönemlerde askeri sır niteliğindeki bilgileri Ermenistan istihbaratına aktardıklarının belirlendiği kaydedildi.

Tutuklananların, Ermenistan istihbaratının direktifleriyle Bakü'de sabotaj ve terör eylemleri planladıkları belirtilen açıklamada, olayın soruşturulması için ilgili kurumlarca ortak soruşturma grubu kurulduğu, araştırmaların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain girişimlerine bundan sonra da fırsat verilmeyeceği ve ağır karşılıkta bulunulacağı vurgulandı.