02.03.2017 15:33:15
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait askeri lojistik aracın nokta atışı ile imha edildiği bildirildi. Bakanlık, aracın vurulma anının görüntülerini de basınla paylaştı.
(Kamil Nadirli / İHA)
Azerbaycan Ermenistan'ın askeri aracını vurdu
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir askeri aracı vurduAzerbaycan, Ermenistan'a ait bir askeri aracı vurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait askeri lojistik aracın nokta atışı ile imha edildiği bildirildi. Bakanlık, aracın vurulma anının görüntülerini de basınla paylaştı.
(Kamil Nadirli / İHA)