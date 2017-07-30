30.07.2017 13:28:59

Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında çatışma

Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ve mevzilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Ateş sonrasında sivil yerleşim alanlarında maddi hasar oluşurken, Azerbaycan ordusundan Hüseyin Ekberli adlı asker de şehit oldu.

Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonuna sert yanıt verileceği bildirildi.