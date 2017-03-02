02.03.2017 18:10:05

Azerbaycan, Ermeni İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ağdam bölgesinde Ermenistan'a ait İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürdü

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Azerbaycan ordusu, Ağdam bölgesinde Ermenistan'a ait İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürdü.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağdem bölgesi istikametinde Azerbaycan mevkileri üzerinde uçma girişiminde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait "X-55" İHA'sının Azerbaycan Hava Kuvvetleri Hava Savunma birimleri tarafından tespit edilerek imha edildiği bildirildi. Bakanlık, düşürülen İHA'nın görüntülerini paylaştı.Ermenistan'ın yerli üretimi olan "X-55" İHA'sı Mart 2015'de görücüye çıkmıştı.(Kamil Nadirli /İHA)