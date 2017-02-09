09.02.2017 20:12:04

Azerbaycan'dan Ermenistan’daki Rus askeri üssü hakkında açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, üs için 'Gözümüzü açık tutmalıyız' dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Ermenistan'daki Rus askeri üssü varlığı ve Karabağ sorunu hakkında RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in Türkçe'ye aktardığı röportajda Memmedyarov, üs için şunalrı söyledi:



“Tabii ki bu konu Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilere bağlı. Ancak bölgedeki her ülkenin, karşılaştığı tehditlere ve meydan okumalara göre tepki verdiği de anlaşılıyor olmalı. Bu faktör de her zaman dikkate alınmalı. Söz konusu askeri üs uzun süredir oradaydı. Sovyetler Birliği döneminden beri, NATO ülkesi olan Türkiye'nin sınır bölgesinde oldukça güçlü askeri birlikler vardı. Bu durumda bana göre Rusya ile Ermenistan karar vermeli. Öte yandan biz de meydan okumaları ve tehditleri dikkate alarak gözümüzü açık tutmalıyız."

ASKERİ ÜS

102. Rusya askeri üssü, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) birleşik hava savunma sisteminin bir halkası olarak Ermenistan'ın kuzeyindeki Gümrü kentinde kurulmuştu. Rusya ve Azerbaycan arasında 20 Ağustos 2010 tarihinde üssün kullanım süresinin 2044 yılına kadar uzatılmasına yönelik bir anlaşma imzalanmıştı.

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