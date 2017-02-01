Azerbaycan'da terör operasyonu: 4 terörist öldürüldü

Azerbaycan'da terör saldırısı planlayan gruba yapılan operasyonda 4 terörist öldürüldü, 1'i sağ ele geçirildi. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada yurtdışı bağlantılı olduğu tespit edilen ve terör eylemi planlayan bir gruba operasyon düzenlendiği belirtildi.
Azerbaycan'da terör saldırısı planlayan gruba yapılan operasyonda 4 terörist öldürüldü, 1'i sağ ele geçirildi. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada yurtdışı bağlantılı olduğu tespit edilen ve terör eylemi planlayan bir gruba operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon sırasında teröristlerin güvenlik güçlerine otomatik silahlarla ateş açması üzerine çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ ele geçirildi.