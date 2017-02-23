24.02.2017 05:15:22

Ayvalıklı tekvandocular Genç ve Yıldızlar kategorilerinde 11 madalya ile döndü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı tekvandocuları il merkezinde gerçekleşen lise ve ortaokul kademesindeki şampiyonadan Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde; 4 Altın, 4 Gümüş, 3 Bronz ile döndü.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı tekvandocuları il merkezinde gerçekleşen lise ve ortaokul kademesindeki şampiyonadan Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde; 4 Altın, 4 Gümüş, 3 Bronz ile döndü.Balıkesir'de gerçekleşen şampiyonada 163 sporcu mücadele ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liseler ve Ortaokullar Arası Tekvando İl Seçme Müsabakalarında mücadele eden Ayvalıklı sporcular hem ilçeyi hem de öğrenim gördükleri okullarını en iyi şekilde temsil ederek büyük bir başarıya imza attılar.Balıkesir merkezi ve ilçelerinden Lise ve Ortaokul kademesindeki toplam 32 okulun sporcularının mücadele ettiği şampiyonada Ayvalıklı sporcuları; katıldıkları karşılaşmalarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş ve Rahim Usta Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni İbrahim Özdemir yalnız bırakmadı.Şampiyonanın oldukça çetin mücadelelere sahne olduğunu anlatan Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Volkan Sersan, "Sporcularımızı almış oldukları bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İl birincisi olan sporcularımız hem ilimizi hem de okullarını yarı final maçlarında temsil etmeye hak kazanmışlardır. Yarı Final maçlarında dereceye girecek olan sporcularında Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanacaklardır" dedi.Balıkesir'deki şampiyonada; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Emir Can Yapıcı, Onur Koç; Ayvalık İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beyzanur Özdemir ve Rahim Usta Lisesi öğrencisi Ece Nur Top altın madalya kazandı.Şampiyonada; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Serhat Gediz, Onbeş Eylül Ortaokulu öğrencileri Elif Demirhat, Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencisi Ramize Sultan Kurt ve Rahim Usta Lisesi öğrencisi Hasan Korkmaz gümüş madalya; Onbeş Eylül Ortaokulu öğrencileri; Nilgün Palabıyık, Selin Egem Topuz ve Ali Çetinkaya Ortaokulu öğrencisi Pelşin Dağhan bronz madalya kazandı.