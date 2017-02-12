12.02.2017 22:43:39

Ayvalık'ta üst aramasında esrar çıktı

Balıkesir'in Ayvalık bir kişinin üst aramasında 300 gram esrar ele geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Balıkesir'in Ayvalık bir kişinin üst aramasında 300 gram esrar ele geçirildi.Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi (KOM) yaptığı başarılı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda; KOM ekipleri akşam saatlerinde durumundan şüphelendiği bir kişinin üst aramasında 300 gram esrar ele geçirdi.Üzerinden 300 gram esrar ile yakalanan 45 yaşındaki Ş.U adlı şahıs gözaltına alındı.KOM ekiplerinin Ayvalık'taki uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelesinin aralıksız süreceği belirtildi.