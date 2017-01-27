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Ayvalık'ta Şehit Polis Fethi Sekin için lokma hayrı
27.01.2017 15:17:43

Ayvalık'ta Şehit Polis Fethi Sekin için lokma hayrı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Beden Öğretmenliği görevini sürdüren Murat Başaran, İzmir'de adliyeye yönelik terör saldırısını önlerken şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in ruhu için kendi imkanlarıyla bir lokma hayrı düzenledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Beden Öğretmenliği görevini sürdüren Murat Başaran, İzmir'de adliyeye yönelik terör saldırısını önlerken şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in ruhu için kendi imkanlarıyla bir lokma hayrı düzenledi.

Başaran'ın, Şehit Polis Fethi Sekin için yaptırdığı lokma hayrında; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, belediye meclis üyeleri katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lokma hayrı ile muhabirimizin sorularını yanıtlayan Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Öğretmeni Murat Başaran, "Fethi Sekin kardeşimiz, İzmir'de çok büyük bir kahramanlık göstererek şehit oldu. Mekanı cennet olsun. Allah O'ndan razı olsun. O olmasaydı, İzmir'de çok büyük bir katliam olabilirdi. O, bu katliamı önledi. Ben; Fethi Sekin'in ailesine ve sevdiklerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah O'ndan razı olsun" dedi.

Lokma hayrına katılan vatandaşlardan Melahat Kaleardı ise; Fethi Sekin'in şehit olmasından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Kendisini feda etti. Yoksa çok insanımız mahvolacaktı. Allah gani gani rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Eşine ve çocuklarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Lokma hayrına katılan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de, lokma hayrını düzenleyen Murat Başaran'a teşekür ederek, "Fethi Sekin büyük bir kahramandır. Terörle mücadele sırasında birçok yiğit polisimiz gibi O'da kahramanca şehit oldu. Ama şehit olurken, çok insanın hayatını kurtardı. O'nun anısına bugün burada düzenlenen lokma hayrını yapanlara teşekkür ediyorum. Fethi Sekin'e yüce Allah'tan rahmet, polis camiasıu başta olmak üzere Türk Milleti'ne bağsağlığı diliyorum." dedi.

Lokma hayrında hazır bulunan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ise; Türk Milleti'nin bu topraklarda binlerce yıldır kalıp, hayatını idame ettirmesinin yegane nedeninin Fethi Sekin gibi kahramanlar sayesinde olduğunu vurgulayarak, "Canını; milleti ve bayrağı için esirgemeden feda eden Fethi Sekin gibi kahramanlarımız olduğu müddetçe, bu ülke her zaman ayakta kalacaktır. Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz şehidimiz, bir çok insanı kendi canı pahasına kurtarmıştır. Ruhu şad olsun. Bu hayrı yapan Murat Başaran öğretmenimizi de kutluyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu

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